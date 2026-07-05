Vivirá Monclova una noche de Fútbol

Este domingo, en punto de las 18:00 horas, la Plaza del Magisterio será nuevamente punto de encuentro para miles de aficionados que se reunirán para seguir el quinto partido de la Selección Mexicana, en una transmisión pública instalada en megapantalla.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir al espacio ubicado en la esquina del Bulevar Pape y el Bulevar Francisco I. Madero, sitio donde tradicionalmente se concentran aficionados para celebrar encuentros futbolísticos.

El Gobierno Municipal informó que se implementará un operativo de seguridad con el objetivo de prevenir disturbios y garantizar el orden durante la transmisión del encuentro, ante la alta expectativa generada por el desempeño del equipo mexicano en el Mundial.

La afición mantiene la expectativa de que la Selección Mexicana continúe con buenos resultados y logre avanzar a la siguiente fase del torneo.

En otros resultados del certamen, Marruecos venció 3-0 a Canadá y Francia superó 1-0 a Paraguay, por lo que ambos equipos avanzaron a la siguiente ronda y se enfrentarán entre sí en cuartos de final.

Este domingo también se disputará el encuentro entre Brasil y Noruega, mientras que el partido entre México e Inglaterra definirá uno de los últimos boletos a la siguiente fase del torneo.