Buscan a vendedor tras brutal golpiza

El vendedor ambulante Melecio Melina Aguilar no ha regresado a su puesto, ubicado en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Guerrero Sur, en la Zona Centro, desde que fue golpeado durante un conflicto relacionado con la custodia de un menor de 11 años, informaron comerciantes del sector.

De acuerdo con los locatarios, el comerciante se ausentó del lugar junto con el camioncito en la que acostumbraba vender dulces, frituras, aguas y otros productos. Señalaron que desconocen si su ausencia obedece a las lesiones sufridas durante la agresión o al proceso legal iniciado tras presentar una denuncia.

El incidente ocurrió cuando el padre del menor presuntamente intentó llevárselo y Melecio Melina Aguilar, actual pareja de la madre del niño, intervino para impedirlo. Según familiares del menor, el presunto agresor, identificado como Celso Alemán de Hoyos, de 51 años, llegó al sitio con la intención de llevarse al niño. Al encontrar resistencia, presuntamente tomó un casco de motocicleta y golpeó en la cabeza al comerciante, provocándole una herida en la frente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a Melecio Melina Aguilar, quien presentó una lesión en la cabeza que, de acuerdo con los primeros reportes, no puso en riesgo su vida. Comerciantes de la zona afirmaron que el vendedor ya no volvió a instalarse en el lugar. Algunos señalaron que solía tener un trato áspero con clientes y personas del sector; sin embargo, dichas opiniones corresponden únicamente a versiones de testigos.

Familiares del menor indicaron que el niño permanece bajo el cuidado de su madre, María Paula del Carmen de Hoyos, luego de que ella decidiera mantenerlo con ella al detectar presuntas irregularidades durante el tiempo que permaneció con Celso.