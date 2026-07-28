Ecoparque Monclova: un nuevo espacio para la convivencia familiar

La reapertura del Ecoparque Monclova fortalece la oferta turística y recreativa de la ciudad, al consolidarse como un espacio de convivencia familiar y un atractivo para visitantes de la región Centro, así lo indicó el comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio, Armando de la Garza Gaytán.

El representante del sector turismo señaló que la respuesta de la población tras la reapertura del Ecoparque ha sido muy positiva, lo que confirma el interés de las familias por contar con espacios destinados al esparcimiento y al contacto con la naturaleza.

Destacó que el Ecoparque representa un activo estratégico para el turismo local, ya que amplía las opciones de recreación para quienes visitan Monclova y complementa la oferta de atractivos de la región Centro.

Explicó que el parque permite a los visitantes conocer de cerca diversas especies animales en un entorno seguro, lo que favorece la convivencia familiar y promueve la educación ambiental.

Respecto al futuro del recinto, De la Garza consideró que existen expectativas favorables para continuar fortaleciendo el proyecto y enriquecer la experiencia de quienes lo visitan.

En ese sentido, planteó la posibilidad de incorporar estrategias que conviertan al Ecoparque en un espacio interactivo, con actividades que fomenten un mayor aprendizaje sobre la conservación de la fauna y el medio ambiente.

Añadió que la recuperación de este espacio representa una noticia positiva para Monclova, al devolver a la comunidad un sitio destinado al sano esparcimiento, la educación ambiental y el fortalecimiento de la actividad turística.