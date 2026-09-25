Premio al Mérito Deportivo 2026 en Saltillo: reconocimiento a promotores deportivos

SALTILLO, Coah. - El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) y el Gobierno Municipal de Saltillo presentaron la convocatoria del Premio al Mérito Deportivo 2026, que este año incorpora la categoría de promotor deportivo.

La convocatoria estará abierta del 24 de septiembre al 20 de octubre de 2026 y contempla un estímulo económico de 20 mil pesos para cada ganador.

Durante la presentación, el director del IMCUFIDE, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que la nueva categoría busca reconocer a personas que realizan una labor relevante en favor del deporte, aunque no tengan la exposición nacional de un atleta de élite.

"Hay personas que hacen mucho por el deporte y no tienen el aparador nacional de un atleta élite, pero regeneran el tejido social con sus acciones", señaló Puentes Montes.

Con esta incorporación, el premio contempla cinco categorías: atleta, entrenador, equipo, atleta adaptado y promotor deportivo.

El registro de participantes se realizará mediante la plataforma oficial del municipio de Saltillo, en http://www.saltillo.gob.mx.

En la presentación participaron también Antonio Cepeda, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); Roberto Martínez, regidor del ayuntamiento, y Javier González, subdirector operativo.

La fecha para entregar los reconocimientos será definida conforme a la agenda del alcalde, quien será el encargado de otorgar los premios a los ganadores.