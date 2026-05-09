"Muchas felicidades a todas las mamás de Coahuila, gracias por tanto": Manolo Jiménez

SALTILLO, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a todas las madres de Coahuila con motivo de la celebración del Día de las Madres, al tiempo de agradecer por todo lo que hacen por las familias coahuilenses.

“En Coahuila queremos más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices”, expresó el mandatario estatal.

Acciones del Gobierno del Estado

En este contexto y en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, el Gobierno del Estado informó sobre la disponibilidad de servicios y mecanismos institucionales dirigidos a mujeres y madres en las distintas regiones de Coahuila.

Lo anterior, como parte de la estrategia para identificar, visibilizar y atender las demandas de las mujeres, así como promover acciones orientadas a que vivan seguras, impulsen su empoderamiento y accedan a mejores oportunidades.

Entre las acciones que continúan operando se encuentran servicios de orientación, vinculación laboral, capacitación, atención integral y espacios de apoyo comunitario, mediante programas como Centros Libre, Puntos Violeta, Bolsa de Trabajo y talleres productivos.

Mecanismos de atención para mujeres

Asimismo, dependencias estatales mantienen coordinación para brindar atención en temas educativos, preventivos, laborales y de acceso a servicios especializados.

De igual manera, continúan en funcionamiento mecanismos institucionales de atención y acompañamiento para mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante instancias especializadas y canales oficiales de atención.

La información relacionada con servicios, ubicaciones, horarios y mecanismos de atención puede consultarse a través de los medios institucionales oficiales del Gobierno del Estado.