Eduardo Campos Villarreal asegura avance en obras de SIMAS

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) cerrará 2026 con el 100 por ciento de cumplimiento de su presupuesto de inversión, a pesar de no haber recibido los 16 millones de pesos que le corresponden de CONAGUA.

Eduardo Campos Villarreal, gerente general de SIMAS, informó que al cierre del mes de septiembre se registra un avance de cerca del 70 por ciento en el presupuesto ejecutado y se prevén dos o tres obras más antes de concluir el año.

Recordó que son 16 millones de pesos los que no fueron entregados por CONAGUA al inicio de este año, por el pago de derechos de agua que realizó SIMAS en el 2025, y ya no se entregarán; sin embargo, se establecieron acciones para continuar con las obras y cumplir con las inversiones.

"Al final del día tenemos que hacer nuestro trabajo para cumplir con nuestro presupuesto a pesar de no contar con este recurso", afirmó al señalar que han tenido que realizar ajustes para mantener el ritmo de inversión.

Indicó que durante el primer trimestre de 2026 SIMAS aportó cinco millones de pesos a CONAGUA, los cuales se prevé que se les entreguen durante esta semana, lo que permitirá cumplir con las obras.

El gerente aseguró que el organismo mantiene un avance favorable en sus ingresos y dijo que, de manera global, incluso registra alrededor de un millón de pesos por encima de lo proyectado.

Añadió que, aunque la devolución de los recursos pendientes ayudaría a cumplir con las inversiones, SIMAS continuará con las obras aun cuando tenga que realizar ajustes para obtener los recursos necesarios.

Incluso para el próximo año se prevé un aumento en los proyectos de inversión de 60 a 65 millones de pesos, para continuar con las obras.