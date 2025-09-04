Audiencia judicial programada por robo en tienda Liverpool

Eduardo "N" fue imputado por el delito de robo agravado con quebrantamiento de la confianza, luego de que la tienda departamental Liverpool, donde laboraba, lo señalara como responsable del hurto de mercancía valuada en 7 mil 400 pesos.

De acuerdo con la causa penal 746/2025, el trabajador habría aprovechado su posición dentro del establecimiento para sustraer artículos sin autorización, lo que llevó a la empresa a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Durante la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó que el asunto fuera canalizado al área de mediación penal de la Fiscalía, con el objetivo de buscar una solución alterna al proceso judicial. La cita para dicho procedimiento quedó agendada para el próximo lunes 7 de septiembre a las 11:00 horas.

En caso de que no se logre un acuerdo entre las partes, se programó una nueva audiencia inicial para el 24 de septiembre a las 12:30 horas, en la que el caso seguiría su curso en el sistema de justicia penal.

El monto del presunto robo fue determinado por la parte afectada, y aunque se trata de una suma considerada como cuantía menor, la acusación se agrava por la relación laboral entre el imputado y la empresa, lo que implica una violación a la confianza otorgada.