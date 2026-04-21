Educadoras celebran su día en la Región Centro

Con motivo del Día de la Educadora en México, este martes se realizó un evento en la Región Centro para reconocer el trabajo de quienes laboran en educación inicial y preescolar.

La celebración se desarrolló en el salón de la Sección 38, donde se reunieron cerca de 200 educadoras pertenecientes a distintas delegaciones sindicales, en un ambiente enfocado a la convivencia y el reconocimiento.

Durante el encuentro se llevaron a cabo diversas actividades recreativas, como presentaciones musicales, una serenata con mariachi y rifas, lo que permitió generar un espacio de esparcimiento entre las asistentes.

Este tipo de festejos se organiza cada año en distintas regiones, con la intención de fortalecer los lazos entre el personal educativo y brindar momentos de integración fuera del entorno laboral.

En el evento también se resaltó la relevancia del papel que desempeñan las educadoras en los primeros años de formación de niñas y niños, etapa clave para el desarrollo integral.

Asimismo, se destacó que la educación inicia en el hogar, por lo que la participación de madres y padres de familia es fundamental para reforzar valores y habilidades desde temprana edad.

Finalmente, se reiteró la importancia de mantener una colaboración constante entre las familias y las instituciones educativas, ante los desafíos actuales que enfrentan las nuevas generaciones.