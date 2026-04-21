Cámara Nacional de Comercio: Oscar Mario Medina se separa de su cargo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Oscar Mario Medina Martínez, solicitó licencia indefinida para separarse de su cargo, con el objetivo de atender responsabilidades a nivel estatal y federal dentro del organismo empresarial.

El pasado lunes, se llevó a cabo una sesión del consejo, donde el ahora ex presidente solicitó una licencia para separarse del cargo, esto con el objetivo de atender otras encomiendas, por lo que el vicepresidente Arturo Valdéz asumió el liderazgo.

Oscar Mario Medina Martínez indicó que la decisión responde al incremento de actividades que ha asumido en los últimos meses, entre ellas la designación como consejero nacional de la Concanaco (Confederación de Cámaras de Comercio), y su reciente nombramiento como coordinador estatal de la Federación de Cámaras de Comercio.

El ex dirigente local mencionó que continuará activo dentro del organismo, aunque ahora enfocado en tareas de mayor alcance, con la encomienda a nivel estatal y federal, así como en la Unión de Organismos Empresariales.

En cuanto a las prioridades, Medina Martínez señaló la necesidad de fortalecer el respaldo al comercio organizado, sobre todo por las condiciones económicas adversas y las recientes disposiciones federales que impactan al sector.

"Una de las principales encomiendas es apoyar al comercio, pedir a las autoridades que nos permitan trabajar y salir adelante, ya que las cargas fiscales y las nuevas reformas nos están presionando".

Destacó la importancia de combatir la informalidad y el mantener la coordinación con las autoridades para evitar problemáticas como la extorsión, que en otras regiones del país ha impactado severamente al sector empresarial.