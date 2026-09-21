Prisión preventiva para Edwin N tras atropellamiento mortal

Un juez de control dictó prisión preventiva justificada y oficiosa contra Edwin N, señalado como el presunto responsable del atropellamiento que provocó la muerte del joven padre de familia Francisco Zapata.

El abogado de la familia de la víctima, Jorge Garza, informó que la audiencia inicial se celebró al mediodía del domingo. Durante la comparecencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el próximo viernes.

El jurista detalló que la carpeta de investigación inició bajo la tipificación de lesiones dolosas que ponían en peligro la vida. Sin embargo, tras el deceso de Zapata el pasado viernes por la noche, el delito se reconfiguró a homicidio calificado. Ante esto, la Fiscalía General del Estado solicitó una orden de aprehensión y una orden de cateo para concretar la detención del sospechoso.

Jorge Garza sostuvo que existen pruebas sólidas para acreditar el carácter doloso del hecho y descartar la hipótesis de un accidente vehicular, al señalar además que el señalado evadió a las autoridades en un principio. Añadió que la representación legal buscará la vinculación a proceso y la reparación del daño correspondiente.