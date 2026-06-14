Aumenta la venta de boletos de Lotería Nacional en Monclova

Luego de que la suerte sonriera a Monclova con el reciente ganador del Premio Mayor de la Lotería Nacional, la ciudad vive ahora una especie de "efecto réplica": la venta de boletos se ha incrementado notablemente en distintos puntos de la localidad.

Tras darse a conocer la noticia la noche del viernes, donde un billete vendido en esta ciudad resultó premiado, desde el día siguiente comenzó a registrarse mayor afluencia de compradores en expendios ubicados sobre las calles Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Encargadas de estos puntos de venta señalaron que este fenómeno es recurrente cada vez que Monclova figura entre los ganadores. La posibilidad de que un habitante local haya resultado beneficiado despierta el interés de más personas que buscan tentar a la suerte. "Cuando cae aquí el premio, la gente se anima más. Vienen y compran su cachito con la esperanza de que también les toque", comentaron.

El incremento en la venta de boletos refleja no solo el entusiasmo momentáneo, sino también la tradición que mantiene vigente la Lotería Nacional entre los ciudadanos, quienes ven en cada sorteo una oportunidad de cambiar su destino. Mientras se mantiene la expectativa por conocer al ganador, en Monclova crece la ilusión colectiva de que la suerte pueda repetirse.