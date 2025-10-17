Empresarios elogian eficacia del modelo de seguridad en Coahuila

Representantes de la iniciativa privada destacaron la efectividad del modelo de seguridad de Coahuila y la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno para mantener la paz en la entidad, luego de los recientes enfrentamientos registrados en los límites con Nuevo León.

La respuesta que existe ante los hechos de violencia, destaca la coordinación, pero sobre todo la eficacia del modelo de seguridad que se implementa en el estado, y que ha sido ejemplo a nivel nacional.

Arturo Valdés Pérez empresario ganadero reconoció el trabajo que se ha realizado y las acciones que se implementan para mantener fuera del estado a los grupos delictivos que intentan entrar a Coahuila.

"La verdad, qué bueno que fueron repelidos, fue una emboscada que no se esperaba, pero vemos la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno y eso nos da mucho gusto, nos dan confianza en el sentido de que la seguridad se está manteniendo, que es lo que queremos".

El empresario exhortó a las autoridades no bajar la guardia y reforzar la vigilancia en las zonas rurales fronterizas, donde se han registrado varios enfrentamientos en las últimas semanas.

Felicitó a las corporaciones, a los elementos por el trabajo que realizan, en donde dijo "ellos son los que dan la cara y arriesgan su vida".

Por su parte, el presidente de COPARMEX Monclova, Mario Coria Rohell, subrayó la importancia de mantener el blindaje del estado y de seguir perfeccionando el modelo de seguridad de Coahuila.

"Nos preocupa y nos ocupa que Coahuila siga siendo un estado seguro, que se continúe combatiendo todo tipo de delitos, Monclova goza de mejores condiciones que otras zonas, pero debemos mantenernos atentos", afirmó.

Coria destacó la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, calificándola como un ejemplo de resultados positivos.

"Es una buena noticia ver que se está combatiendo con toda la fuerza del Estado y con una coordinación sin precedentes entre federación, estado y municipios, esa cordialidad política se traduce en resultados", señaló.

Ambos empresarios coincidieron en que la prevención y la cooperación entre autoridades son clave para evitar que grupos delictivos intenten ingresar a territorio coahuilense y mantener así el clima de paz que caracteriza a la entidad.