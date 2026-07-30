Muere otro obrero sin recibir finiquito

El fallecimiento de Efraín Covarrubias Rincón, ex trabajador del área de BOF de Altos Hornos de México (AHMSA), elevó a 85 el número de obreros que han muerto sin recibir el pago de sus derechos laborales, informó Ervey Valenzuela de la Torre, líder de un grupo de ex trabajadores de la siderúrgica.

El ex obrero falleció la noche del martes, alrededor de las 21:00 horas, según dieron a conocer sus compañeros.

Valenzuela de la Torre lamentó que, mientras avanza el proceso de venta de los activos de AHMSA, continúen muriendo trabajadores sin que se concrete el pago de finiquitos e indemnizaciones. "Ya van 85 y contando. Cada vez salen más enfermedades, salen más detalles y la justicia para la clase obrera no llega", expresó.

Señaló que la principal preocupación son las familias que quedan en situación de vulnerabilidad tras el fallecimiento de los ex trabajadores. "Lo más preocupante son los obreros que están cayendo. ¿Cómo están quedando esas familias? ¿Cómo están viviendo?", cuestionó.

El dirigente criticó la falta de respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la situación que enfrentan los ex empleados de la empresa. "No le preocupa a nadie, ni a nivel municipal, ni estatal, ni federal", afirmó.

Aunque recordó que los derechos laborales deberán cubrirse a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos, cuestionó la demora en el proceso. "Tendrán que pagar los finiquitos y los derechos laborales a las viudas, pero la pregunta es cuándo llegará ese momento", señaló.

Los ex obreros mantienen la expectativa de que el proceso de subasta de los activos de AHMSA permita avanzar en el pago de los adeudos laborales pendientes.