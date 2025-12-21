Efrén y Perla cumplen su sueño de conocer la playa gracias a Manos que Ayudan

El anhelado viaje a la playa, impulsado por la fundación Manos que Ayudan, se concretó para Efrén y Perla, quienes lograron cumplir el sueño de conocer el mar gracias a la solidaridad de la comunidad.

Sin embargo, Mirna Armandina García Franco no pudo realizar el viaje, luego de que su estado de salud se agravara debido al avance del cáncer que padece.

La fundación, encabezada por Pedro Magaña, informó que la condición médica de Mirna se deterioró en los días previos al viaje, lo que hizo imposible que pudiera trasladarse, priorizando en todo momento su bienestar y seguridad.

A pesar de ello, el apoyo brindado permitió que Efrén, acompañado de su madre, y Perla, quienes también enfrentan procesos oncológicos, pudieran vivir la experiencia de conocer la playa, un momento que representó un respiro emocional en medio de su lucha contra la enfermedad.

Pedro Magaña destacó que este esfuerzo fue posible gracias a la generosidad de la ciudadanía que participó en el bingo con causa, subrayando que Manos que Ayudan continuará trabajando para acompañar y apoyar a personas que atraviesan situaciones de salud complejas.

La historia de Mirna, Efrén y Perla recuerda que, aun cuando no todos los sueños pueden cumplirse como se planean, la solidaridad sigue siendo una forma de esperanza y acompañamiento en los momentos más difíciles.