Familia de Eiden Tovías pide oración por su salud en la Clínica 7

Familiares y amigos del pequeño Eiden Said Tovías Quiroz pidieron a la comunidad unirse en oración por su salud, luego de las complicaciones médicas que ha enfrentado desde su nacimiento en la Clínica 7 del Seguro Social.

El menor, que este fin de semana cumplió tres meses de vida, ha permanecido hospitalizado desde su nacimiento y ha tenido que enfrentar diversas complicaciones que lo han llevado a ser intervenido quirúrgicamente en al menos seis ocasiones.

De acuerdo con el testimonio de su familia, el estado de salud del bebé ha sido delicado y en días recientes atravesó uno de los momentos más críticos, cuando su condición médica lo colocó al borde de perder la vida.

"Vivimos uno de los momentos más difíciles, el bebé Eiden se encontraba en un punto de gravedad extrema, prácticamente sin retorno, incluso se llegó a pensar en declararlo y despedirse de él, pero gracias a la intervención de los médicos y a la gracia de Dios su corazón volvió a latir con la fuerza necesaria".

Los familiares relataron que durante una de sus cirugías más recientes el procedimiento fue complejo debido a su condición crítica, ya que el menor presentaba una frecuencia cardiaca muy baja y niveles de plaquetas reducidos.

A pesar del panorama adverso, la operación logró realizarse con éxito y actualmente el pequeño continúa en terapia intensiva pediátrica, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

Ante esta situación, familiares y amigos han convocado a la comunidad a sumarse a una cadena de oración por la salud del menor y por la fortaleza de su familia.

Como parte de esta muestra de fe, informaron que este domingo a las 12 del mediodía se realizará una misa en su honor en Santuario de Guadalupe, a la cual invita a la ciudadanía que desee acompañarlos en oración.

Mientras tanto, la familia continúa aferrada a la esperanza de que el pequeño Eiden, a quien describen como un verdadero guerrero, logre superar esta difícil etapa y continuar su lucha por la vida.