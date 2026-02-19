El Ejército Mexicano conmemora su 113 aniversario en Coahuila con autoridades locales

El alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizada con motivo del 113 Aniversario del Ejército Mexicano, en un acto que reafirma la coordinación y el respeto institucional entre los distintos órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia se reconoció la labor del Ejército Mexicano, institución que nació en Coahuila en 1913 y que desde entonces ha sido pilar fundamental en la defensa de la soberanía nacional, la protección de las instituciones y el respaldo permanente a la ciudadanía en momentos clave de la historia nacional.

El evento contó con la presencia de mandos militares de las distintas regiones del estado, a quienes se reconoció su labor coordinada en favor de la seguridad y estabilidad de Coahuila, contribuyendo a que la entidad se mantenga entre las más seguras del país.

Como parte de las actividades conmemorativas, el alcalde también asistió al acto encabezado por el General de División Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar, y por el General de Brigada Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la 6ª Zona Militar en Coahuila, con quienes se mantiene una coordinación permanente bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer las acciones de seguridad en beneficio de las familias.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la disciplina, lealtad y vocación de servicio de las y los elementos del Ejército Mexicano, subrayando que su labor diaria fortalece la paz y la estabilidad en la entidad. "Hoy reconocemos a mujeres y hombres que con honor, disciplina y profundo amor a México, sirven a nuestra patria. El Ejército Mexicano es sinónimo de lealtad institucional y compromiso con la seguridad de nuestras familias. Desde nuestro municipio, reiteramos nuestro respeto y gratitud por su entrega permanente", expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas para fortalecer la coordinación institucional y garantizar la paz y la seguridad de todas las familias.