Ejército Mexicano concluye Campaña de Canje de Armas 2026 en México

La Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 concluyó tras varios días de actividad con el objetivo de retirar armamento de los hogares y fortalecer la seguridad. Aunque se tenía una proyección de 53 armas a recolectar, será el Ejército Mexicano quien dé a conocer en los próximos días las cifras oficiales.

Durante la jornada, se ofrecieron incentivos económicos que fueron desde 5 pesos por cartuchos hasta 9 mil pesos por armas largas de uso exclusivo del Ejército, como parte de la coordinación entre autoridades municipales y militares.

El proceso se realizó de manera anónima, sin solicitar datos personales. Las armas entregadas fueron revisadas por especialistas y posteriormente destruidas en presencia de los donantes, garantizando transparencia.

Autoridades destacaron que las armas más comunes recibidas fueron revólveres, pistolas y rifles, mientras que fue poco frecuente la entrega de armamento de mayor calibre.

La campaña formó parte de las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad y fomentar la prevención en la comunidad.