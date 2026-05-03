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Ejército Mexicano concluye Campaña de Canje de Armas 2026 en México

Las armas entregadas fueron destruidas en presencia de los donantes, garantizando así la transparencia del proceso.

Por Carolina Salomón - 03 mayo, 2026 - 07:53 a.m.
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      La Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 concluyó tras varios días de actividad con el objetivo de retirar armamento de los hogares y fortalecer la seguridad. Aunque se tenía una proyección de 53 armas a recolectar, será el Ejército Mexicano quien dé a conocer en los próximos días las cifras oficiales.

      Durante la jornada, se ofrecieron incentivos económicos que fueron desde 5 pesos por cartuchos hasta 9 mil pesos por armas largas de uso exclusivo del Ejército, como parte de la coordinación entre autoridades municipales y militares.

      El proceso se realizó de manera anónima, sin solicitar datos personales. Las armas entregadas fueron revisadas por especialistas y posteriormente destruidas en presencia de los donantes, garantizando transparencia.

       

      Autoridades destacaron que las armas más comunes recibidas fueron revólveres, pistolas y rifles, mientras que fue poco frecuente la entrega de armamento de mayor calibre.

       

      La campaña formó parte de las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad y fomentar la prevención en la comunidad.

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