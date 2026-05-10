Madres de CREE Emmanuel en Sabinas viven un Día de las Madres lleno de esperanza

SABINAS, COAH.- Entre abrazos, lágrimas y sonrisas sinceras, madres de familia vivieron una jornada especial junto a sus hijos internos en la Clínica Especializada CREE Emmanuel, durante una convivencia organizada con motivo del Día de las Madres, en un ambiente lleno de fe, esperanza y reflexión. La reunión se convirtió en un momento profundamente emotivo para quienes atraviesan el difícil proceso de recuperación de sus seres queridos. En cada mesa, en cada mirada y en cada palabra de aliento, quedó reflejado el amor incondicional de las madres, quienes continúan acompañando a sus hijos aun en medio de las pruebas más complejas.

La convivencia en CREE Emmanuel reunió a madres e hijos en un ambiente de amor y apoyo mutuo.

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Durante el encuentro, el pastor Efraín Martínez Gámez destacó la importancia de reconocer el papel fundamental que desempeñan las madres dentro de las familias y especialmente en la vida de los jóvenes que luchan por salir adelante. Señaló que muchas veces son ellas quienes sostienen emocional y espiritualmente a sus hijos, convirtiéndose en un pilar indispensable en el camino hacia la restauración. 'En medio del proceso, la mamá siempre está ahí... con amor, lágrimas, consejos y oraciones', fue uno de los mensajes compartidos durante la celebración, donde además se agradeció a cada madre por no rendirse y permanecer firme pese a las adversidades.

El pastor Efraín Martínez Gámez destacó el papel fundamental de las madres en la recuperación de sus hijos.

La convivencia estuvo acompañada de momentos de oración, palabras de motivación y muestras de cariño que fortalecieron el ánimo de los internos y sus familias. La Clínica Especializada CREE Emmanuel reiteró que este tipo de actividades forman parte del compromiso de servir con amor y propósito, promoviendo espacios donde no solo se atienda la recuperación física y emocional, sino también la restauración de los vínculos familiares. Para muchos de los presentes, la jornada no fue solo una celebración, sino un recuerdo que permanecerá marcado para toda la vida.