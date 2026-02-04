Ejidatarios de San Juan Bautista denuncian daños por ganado

Productores del ejido San Juan Bautista denunciaron severos daños en sus sembradíos de avena, luego de que ganado perteneciente, presuntamente, a una influyente familia propietaria de varias fruterías en Monclova invadiera sus tierras de cultivo, provocando pérdidas económicas estimadas en más de 60 mil pesos.

De acuerdo con los afectados, alrededor de 50 vacas han cruzado en repetidas ocasiones hacia los sembradíos, arrasando con más de tres hectáreas de avena, lo que ha generado una profunda molestia entre los ejidatarios, quienes aseguran que, pese a hacer los reportes, no han recibido respuesta ni apoyo de ninguna de las policías.

Los productores señalaron como presunto propietario del ganado a Iván E., quien, aseguran, tiene conocimiento de que sus animales ingresan a terrenos ajenos para alimentarse, sin que hasta el momento se haya tomado alguna medida para evitarlo.

Ante la situación, el comisariado ejidal ya levantó una constancia de los hechos, luego de recibir múltiples quejas por parte de los afectados. No obstante, este martes las vacas nuevamente ingresaron a los sembradíos y, pese a que se dio aviso a la policía, los ejidatarios afirman que fueron completamente ignorados.

Para los productores, esta siembra representaba una fuente importante de ingresos, ya que la cosecha de avena les permitiría fortalecer su economía y garantizar el sustento de sus familias, por lo que temen que los daños continúen si no se pone un alto a la situación.

Los ejidatarios expresaron su preocupación ante lo que consideran una práctica recurrente, al señalar que el presunto propietario permite que su ganado se alimente en tierras ajenas, evitando invertir en alimento para los animales, mientras los cultivos continúan siendo destruidos.

Finalmente, hicieron un llamado a quien corresponda para que intervengan y se garantice el respeto a la propiedad ejidal, así como la reparación de los daños ocasionados.