Concientizan sobre "síndrome" del niño sin sonrisa

Tres menores que padecen Moebius, conocido como el "síndrome del niño sin sonrisa", han enfrentado actos de discriminación a lo largo de su vida en Monclova, situación que motivó a autoridades a impulsar acciones de concientización en la región.

Acciones de la autoridad

El director de Atención a Personas con Discapacidad, Eleazar Castellanos, informó que este viernes 29 de mayo se llevará a cabo la conferencia "Sonriendo con el Corazón" en el Auditorio UPN, evento que busca visibilizar esta condición poco conocida. Señaló que será la primera vez que se realiza una actividad de este tipo en Monclova y en la región Centro, destacando la importancia de generar empatía e inclusión hacia las personas con discapacidad.

Explicó que en la ciudad se tiene conocimiento de tres casos: dos adolescentes, de 15 y 13 años, y un joven de 21 años, quienes han compartido experiencias marcadas por el rechazo y la discriminación durante su etapa escolar. "Han sufrido mucho por su condición física; uno de ellos ni siquiera pudo asistir a la primaria debido al miedo que le generaba la reacción de sus compañeros", expresó.

Detalles confirmados

A raíz de estas vivencias, madres de familia establecieron contacto con una asociación integrada por personas de Saltillo y Agujita, dedicada a la defensa de los derechos, la inclusión y la no discriminación de quienes viven con este síndrome. Como parte del evento, se contará con la participación de la periodista y conferencista Daniela Giacoman Vargas, periodista, escritora, activista y conferencista, originaria de Saltillo, quien compartirá su experiencia de vida y los retos que ha superado pese a esta condición.

Castellanos destacó que el síndrome de Moebius es una enfermedad considerada entre las más raras del mundo, por lo que aún existe un amplio desconocimiento en la sociedad. "La intención es que la gente conozca, entienda y aprenda a incluir. Es un tema que muchos ni siquiera sabíamos que existía", concluyó.