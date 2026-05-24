Tragedia en Chapultepec: Joven se despide antes de morir

"Cuida mucho al bebé", fueron las últimas palabras de Issac Ayala Zapata, joven de 20 años que fue despedido entre lágrimas por familiares y amigos, tras quitarse la vida en su domicilio de la colonia Chapultepec, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos.

La tragedia ocurrió dentro de su propio hogar, donde su pareja sentimental lo encontró sin vida en el pasillo, suspendido de la protección de una ventana. Horas antes, nada parecía anticipar el desenlace. De acuerdo con el relato, ambos habían convivido en familia durante la noche, compartiendo la cena.

Sin embargo, ya en la madrugada, Issac se despidió con palabras que hoy resuenan con fuerza entre sus seres queridos: "cuida mucho al bebé", le dijo antes de salir de la habitación. Esa frase se convirtió en un eco constante en medio del duelo, especialmente para su pareja y su entorno más cercano, quienes hoy enfrentan la ausencia con incredulidad y tristeza.

A través de redes sociales, las muestras de cariño no se hicieron esperar. Mensajes llenos de amor, dolor y despedida acompañaron su partida: "Un moño negro de luto por el profundo dolor que nos deja tu partida... descansa en paz, siempre te llevaremos en nuestros corazones", escribió uno de sus seres queridos. Otros expresaron el vacío que deja su ausencia: "Nos vas a doler como no tienes una idea... te extrañaremos, pero nunca te olvidaremos", mientras que también hubo quienes reflexionaron sobre la pérdida: "Hay dolores grandes en la vida, pero ninguno tan grande como perder a un ser querido... solo nos queda recordar".

Hoy, Issac es recordado no solo por la forma en que partió, sino por el cariño que sembró en vida, por su papel dentro de su familia y por el amor que deja atrás, especialmente en su bebé. Su historia se suma a las que invitan a mirar con mayor atención el dolor silencioso, ese que muchas veces no se alcanza a ver, pero que puede pesar profundamente.