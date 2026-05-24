Refuerzan vigilancia en el IEC de Monclova por paquetes electorales

Elementos de la Policía Municipal y una torre de videovigilancia resguardan la documentación y boletas electorales consideradas material sensible.

A 12 días de la jornada electoral del 7 de junio, las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Monclova se encuentran bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, además de contar con una torre de videovigilancia, luego de la llegada de los paquetes electorales que serán utilizados en los comicios.

El inmueble, ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo en la Zona Centro, permanece vigilado de manera permanente por corporaciones de seguridad, con rondines constantes de apoyo por parte de distintas autoridades.

En este punto se resguarda la documentación oficial y las boletas electorales correspondientes a la elección, consideradas material sensible previo a la jornada.

Hace unos días se recibieron un total de 258 paquetes electorales correspondientes al Distrito 05 con cabecera en Monclova, así como 100 paquetes del Distrito 04 con cabecera en San Pedro.

Posteriormente, este material será distribuido a supervisores y capacitadores electorales, quienes tendrán la responsabilidad de entregarlo a los presidentes y funcionarios de casilla que participarán en la jornada electoral del próximo 7 de junio.