Vecinos de Colinas viven entre robos y temor

Ni las cámaras de seguridad ni los picos metálicos instalados en bardas han logrado frenar los robos en el condominio de Viviendas del Bienestar, en la colonia Colinas de Santiago, donde vecinos denuncian la constante presencia de delincuentes que merodean principalmente por la parte trasera del complejo, colindante con la vía del ferrocarril y un terreno baldío utilizado como tiradero de basura.

Habitantes de Colinas de Santiago reportan al menos tres robos recientes en su comunidad.

De acuerdo con los habitantes, al menos tres robos se han registrado recientemente en la calle "Las Lanchas", donde se ubican alrededor de 88 viviendas, varias de ellas aún deshabitadas, lo que ha facilitado la operación de los ladrones. Señalan que, aunque las familias han intentado mejorar las condiciones del lugar, la inseguridad persiste debido a la presencia de personas adictas y delincuentes en el sector.

Las cámaras de seguridad han sido destruidas por delincuentes, aumentando la inseguridad.

Incluso, aseguran que las cámaras de seguridad han sido arrancadas por los propios infractores para cometer los robos sin ser identificados. Los vecinos también reportan que los delincuentes utilizan la barda trasera como punto de reunión y que durante las noches es común escuchar ruidos, pasos y voces, lo que genera temor entre quienes habitan el lugar.

Los vecinos claman por la intervención de las autoridades para mejorar la vigilancia.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona, al considerar que las medidas implementadas por cuenta propia han sido insuficientes para frenar la incidencia delictiva.