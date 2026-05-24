Bertha Luz Flores Moreno da a conocer la Feria San Buenaventura 2026

San Buenaventura presentó de manera oficial la cartelera de la Feria 2026, una de las celebraciones más esperadas de la región, que contará con espectáculos musicales, rodeo, cabalgata y eventos ecuestres del 3 al 19 de julio.

Durante la presentación estuvieron presentes Bertha Luz Flores Moreno, presidenta del Comité de Feria, así como funcionarios municipales, las reinas salientes y las nuevas candidatas al reinado.

Detalles confirmados

La Velada de Coronación se realizará el viernes 3 de julio con la presentación de Alicia Villarreal, mientras que el sábado 4 se llevará a cabo el Rodeo de 8 Segundos junto a la compañía de El Cabello Dorado.

El domingo 5 de julio se celebrará un Palomazo Norteño con la participación de Los Nuevos Caballeros. Para el viernes 10 de julio llegará el Norteñazo con Los Desatados y Volver a la Cumbia, además del arranque de la tradicional cabalgata desde el Ejido San Blas.

La música continuará el sábado 11 con Grupo Primavera, La Fiera de Ojinaga y Pacto Norteño, mientras que el domingo 12 se presentarán Elías Medina y Fara Fara Dúo.

Artistas destacados

Uno de los eventos más esperados será la presentación de Banda MS el viernes 17 de julio, seguida el sábado 18 por Yuridia y Miguel Galindo, además de la tradicional Conformación de Caballos.

La Feria San Buenaventura 2026 cerrará el domingo 19 de julio con el espectáculo Súper Bull Internacional, en una edición que promete reunir música, tradición y convivencia familiar.