Desaparece Gerardo N en Muzquiz: La comunidad pide ayuda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz se reportó la desaparición de otro ciudadano en menos de 24 horas, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad.

En esta ocasión, se trata de Gerardo N, conocido con el apodo de "El Tartamudo", cuyo paradero es desconocido desde hace algunos días, informaron familiares a las autoridades policiacas.

De acuerdo con la información proporcionada, la familia del afectado solicitó el apoyo para iniciar labores de búsqueda y dar con la ubicación del varón.

La familia de Gerardo N también recurrió a las redes sociales para pedir a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre su paradero, la compartan de inmediato con las autoridades competentes.

El llamado busca ampliar las posibilidades de localizarlo con el apoyo de la comunidad en el menor tiempo posible.

Trascendió que el ciudadano fue visto por última vez hace algunos días, lo que incrementa la incertidumbre sobre su estado actual. Ante ello, se teme por su integridad física, motivo por el cual se han intensificado las acciones de búsqueda.

La desaparición de "El Tartamudo" se suma a la preocupación social donde otro habitante de este sector, desapareció y fue localizado en un terreno baldío, golpeado y desnudo.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el caso y dar tranquilidad a la familia afectada.