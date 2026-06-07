Buscan al menos un 40% de votantes

Este domingo, los ciudadanos de Coahuila vivirán una nueva jornada democrática al acudir a las casillas para elegir quiénes integrarán el Congreso del Estado, luego de una intensa etapa de campañas en la que candidatos y partidos recorrieron las colonias, ejidos y municipios para presentar sus propuestas.

Con la apertura de las casillas, miles de coahuilenses tendrán la oportunidad de decidir quiénes serán sus representantes en el Poder Legislativo estatal, un proceso considerado clave para la vida política y social de la entidad.

El llamado de las autoridades electorales es claro, salir a votar y participar de una manera activa en esta elección, ejerciendo su derecho que les permitirá definir el rumbo del estado durante los próximos años.

En esta renovación legislativa se elegirán un total de 25 diputaciones locales, de las que 16 corresponden al principio de mayoría relativa, cuyos representantes serán definidos directamente por el voto ciudadano en cada distrito electoral.

Así como nueve diputaciones de representación proporcional, mecanismo que busca dar espacio a las distintas fuerzas políticas dentro del Congreso del Estado.

La conformación del Poder Legislativo también deberá cumplir con criterios de paridad de género establecidos por la ley electoral, garantizando la participación equilibrada entre hombres y mujeres tanto en candidaturas como en la integración final del Congreso.

Entre las principales responsabilidades de los diputados locales se encuentran la creación, modificación y aprobación de leyes estatales, además de la revisión del presupuesto público y la fiscalización del uso de los recursos gubernamentales.

Aunque las elecciones para Diputados Locales se registran con una menor participación, al registrar de manera histórica menos del 40 por ciento, el Congreso del Estado tiene una gran responsabilidad para definir el rumbo del estado.

Este domingo serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra en las urnas, en una jornada en la que se invita a la participación ciudadana.