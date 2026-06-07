Choque contra equino provoca daños en carretera estatal 20

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La mañana de este domingo se registró un accidente sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Palaú con la Villa de San Juan de Sabinas, donde un vehículo impactó contra un equino que se encontraba derribado en medio de la cinta asfáltica.

El percance generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona destacando que este era el segundo percance contra el mismo semoviente.

El segundo conductor involucrado fue identificado se identificó con el nombre Eduardo N, quien manejaba una camioneta KIA color gris con placas de circulación FKH-987-C.

De acuerdo con su testimonio, se desplazaba en dirección norte a sur cerca de las 05:30 horas, hacia el municipio de Sabinas, Coahuila, cuando al llegar a la altura de la antigua Mina 6 propiedad de Mimosa, no logró visualizar al animal y terminó colisionando con él.

El impacto dejó daños materiales en la parte frontal del vehículo, aunque tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.

Eduardo N relató que la presencia del equino en la carretera fue inesperada, lo que impidió maniobrar para evitar el choque.

Los ocupantes del vehículo fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes retiraron al equino de la vía para prevenir otro accidente.

Confirmaron que, minutos antes ya se había registrado otro percance en el mismo tramo, lo que evidenció el riesgo que representaba la presencia del caballo en la carretera y la necesidad de actuar de inmediato.

Finalmente, autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones en este tipo de tramos, donde la presencia de animales sueltos puede ocasionar accidentes de consideración.

Asimismo, se reiteró el llamado a los propietarios de ganado a mantener vigilancia sobre sus animales para evitar que invadan la cinta asfáltica y pongan en riesgo la seguridad de los automovilistas.