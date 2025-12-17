Eleuterio López alerta sobre accidentes por alcohol en Monclova

Ciudadanos evaden los filtros antialcohol, lo que ha derivado en accidentes vehiculares durante el presente mes de diciembre, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

De acuerdo con cifras oficiales, durante los fines de semana se han aplicado en promedio 32 multas por diversas faltas administrativas, entre ellas la falta de placas, conducir bajo los influjos del alcohol, no portar tarjeta de circulación u otros documentos obligatorios.

En el caso específico de la conducción en estado de ebriedad, las sanciones económicas oscilan entre los 4 mil y 8 mil pesos.

El regidor mencionó que en lo que va del mes de diciembre se han registrado al menos tres accidentes vehiculares directamente relacionados con el consumo de alcohol.

Destacó que, de acuerdo con testimonios de acompañantes de las personas involucradas, algunos conductores optaron por cambiar su ruta con el fin de evadir los filtros antialcohol.

López subrayó que los operativos son anunciados a través de páginas oficiales, no con la intención de que sean evitados, sino como una medida preventiva para que la ciudadanía tome conciencia y actúe con responsabilidad.

“La mejor herramienta en el tema de prevención es tomar con medida, ser responsable y, en caso de consumir alcohol, contar con una persona que no tome y pueda hacerse cargo del vehículo”, expresó.

Finalmente, reiteró que la información sobre la ubicación de los operativos es pública con el objetivo de que la población sepa que habrá presencia de las autoridades, no solo en los puntos de revisión, sino también en distintos sectores de la ciudad, buscando inhibir conductas de riesgo y prevenir accidentes.