Gobernador Manolo Jiménez impulsa programa de minisplit en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través de MEJORA Coahuila se llevó a cabo en este municipio la entrega de minisplit inverter de la edición 2026, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias coahuilenses, informó Claudia Garza, titular de la dependencia en el municipio.

El programa ofrece equipos de aire acondicionado frío y calor a precios preferenciales. Las opciones disponibles incluyen un minisplit de una tonelada, en versiones de 110 y 220 volts, con un costo de 4 mil 600 pesos.

También se ofrece un equipo de una tonelada y media, de 220 volts y con conexión WiFi, cuyo precio es de 7 mil 900 pesos. La iniciativa busca facilitar que más familias puedan contar con equipos para mejorar las condiciones de sus hogares durante las temporadas de altas temperaturas.

Durante el evento se destacó el esfuerzo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades más apremiantes de la población y generar alternativas que permitan acceder a productos y servicios a precios preferenciales.

En el acto estuvieron el subsecretario de Gobierno, maestro Francisco Tobías Hernández; el presidente municipal de Sabinas, José Feliciano "Chano" Díaz Iribarren; Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora; Claudia Garza, titular de Mejora en Sabinas, y Carlos García Vega, gerente general de SIMARC.

Claudia Garza reconoció y agradeció el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas para desarrollar estas acciones, así como la coordinación con el alcalde José Feliciano "Chano" Díaz Iribarren y el trabajo del senador Gabriel Elizondo Pérez y del coordinador general de MEJORA, Jorge Piñones.

Las personas interesadas pueden acudir a la oficina de MEJORA Sabinas, ubicada en calle Zaragoza, entre Amador Chapa y Revolución, en la zona Centro, o acercarse a las coordinaciones de Mejora de cada localidad.