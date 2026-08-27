AHMSA suspende diligencia: trabajadores impiden salida de montacargas

La diligencia judicial para retirar un montacargas de Altos Hornos de México (AHMSA) fue suspendida este jueves luego de que trabajadores impidieron el acceso al equipo, bajo el argumento de que no permitirán que salga maquinaria de la empresa antes de la subasta programada para el 25 de septiembre.

El actuario Edgar Trejo acudió a las instalaciones de AHMSA con una orden judicial para realizar la extracción del montacargas, propiedad de Montacargas Bravo, pero ante la negativa de los trabajadores a permitir el ingreso y la salida del equipo, determinó suspender la diligencia.

"Hay una imposibilidad, ¿no? Ustedes no nos van a dejar entrar ni van a dejar salir. Entonces, yo creo que es mejor después del día 25", explicó Trejo.

El funcionario señaló que acudió únicamente a cumplir con su trabajo y que la diligencia correspondía a una orden emitida por la autoridad judicial.

"Yo vengo a trabajar, soy actuario judicial y vengo a hacer una diligencia de extracción", indicó.

Trejo precisó que, al no existir condiciones para ejecutar la orden, la diligencia quedó suspendida y posteriormente se determinará lo conducente.

Los trabajadores sostuvieron que mantienen la postura de que "nada entra, nada sale" de las instalaciones de AHMSA hasta conocer el resultado de la subasta.

En el lugar se encontraba Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de exobreros, quien cuestionó que se intentara retirar el equipo antes de la subasta y pidió esperar al proceso programado para el 25 de septiembre.

También participó Francisco "Látigo" Ríos, secretario general de la Sección 288, quien respaldó la postura de los trabajadores.

Los obreros señalaron que, en caso de que la empresa sea vendida el 25 de septiembre, permitirían posteriormente la salida del equipo, pero si la subasta no se concreta, mantendrán su posición hasta que se garantice el pago de los trabajadores.

Durante la diligencia, el representante de los trabajadores cuestionó además la ausencia del síndico de AHMSA, al considerar que es quien debería intervenir en la entrega del equipo.

Por su parte, Trejo explicó que su actuación derivaba de una orden judicial y que no correspondía a sus funciones obligar al síndico a presentarse en el lugar.

El actuario reconoció que existen medidas que podrían aplicarse ante el impedimento para ejecutar una orden judicial, pero señaló que no estaba facultado para precisar si habría alguna sanción en este caso.

"Claro que hay medidas de apremio, pero pues yo no podría darles más información", manifestó.

Esta fue la primera diligencia para intentar retirar el montacargas de las instalaciones de AHMSA, procedimiento que quedó suspendido ante la oposición de los trabajadores.

Al lugar también acudió Víctor, representante de la empresa Montacargas Bravo, propietaria del equipo que se pretendía retirar.