Monclova utiliza drones para mejorar la seguridad pública

De madrugada, a plena luz del día y sin previo aviso, drones de Seguridad Pública sobrevuelan distintos sectores de Monclova, principalmente en las zonas Sur y Oriente, como parte de una estrategia de vigilancia aérea que busca detectar situaciones de riesgo, inhibir la incidencia delictiva y mantener bajo monitoreo permanente a la ciudad.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, dio a conocer que el municipio ya hace uso activo de esta tecnología, en coordinación con el Centro de Comando y Control (C2) y elementos de la Policía Municipal, para prevenir y disuadir conductas delictivas antes de que se concreten.

"Contamos con tres drones de largo alcance, equipados con tecnología de monitoreo altamente eficiente, que nos han permitido realizar vigilancia incluso en altas horas de la noche. Su sola presencia sirve como un factor de disuasión para quienes pretenden delinquir", señaló.

De acuerdo con el funcionario, forman parte del equipamiento tecnológico recientemente adquirido por la corporación y ya han dado resultados concretos, al permitir la identificación de agrupamientos sospechosos de personas que presuntamente se reunían para alterar el orden o cometer delitos.

Gracias a la información obtenida en tiempo real, las autoridades han logrado realizar detenciones y neutralizar situaciones de riesgo, adelantándose a posibles hechos delictivos.

"Estas herramientas nos permiten ir dos pasos adelante y prevenir cualquier incidencia que ponga en peligro a la ciudadanía", destacó López.

Vecinos de los sectores vigilados han comenzado a notar la presencia constante de los drones, así como una disminución en los índices delictivos, situación que se ha reforzado con la comunicación directa a través de grupos vecinales de WhatsApp, donde los propios ciudadanos reportan movimientos sospechosos y solicitan apoyo inmediato.

La vigilancia aérea continuará de manera permanente y estratégica, como parte del reforzamiento del modelo de seguridad, advirtiendo que Monclova se mantiene bajo observación constante para garantizar la tranquilidad y el orden en todos los sectores de la ciudad.