Coahuila promulga reglamento de protección animal

El nuevo Reglamento para la Protección, Cuidado y Trato Digno de los Animales ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y se encuentra vigente, informó Aniela Flores, directora de Bienestar Animal.

La publicación se realizó el 22 de agosto y representa un avance para fortalecer la protección de los animales y establecer las bases para aplicar sanciones administrativas por infracciones relacionadas con su trato y cuidado.

Flores explicó que una de las modificaciones al reglamento contempla un apartado de infracciones por trato animal. Sin embargo, para hacer efectivas las sanciones, el municipio trabaja en incluirlas en la Ley de Ingresos del próximo año.

"Estamos justamente en ese proceso trabajando con los departamentos involucrados para ir viendo las propuestas que estamos haciendo para la Ley de Ingresos", señaló.

En este proceso participan la Dirección de Ingresos, la Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería, además de áreas como Protección Civil, Seguridad Pública, el Centro de Bienestar Animal y Ecología.

El reglamento contempla infracciones relacionadas con sanidad, convivencia, condiciones de vida, manejo adecuado y tenencia responsable de los animales. La funcionaria destacó que el objetivo es fomentar una mayor responsabilidad y conciencia entre la ciudadanía sobre el cuidado de los animales.

"Lo que más trata de regular este reglamento es el hecho de que seamos responsables con los animales que están a nuestro cargo", expresó.

Flores aclaró que el reglamento ya está vigente, debido a que establece que entra en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial. El documento es público y puede consultarse y descargarse en la página oficial del municipio. Lo que actualmente se encuentra en proceso es la incorporación de las infracciones y sanciones a la Ley de Ingresos para que puedan aplicarse administrativamente.