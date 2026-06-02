Eleuterio López advierte sobre baja de policías sin preparatoria en Coahuila

Dos elementos de la corporación de Seguridad Pública podrían ser dados de baja al no cumplir con el requisito obligatorio de cursar la preparatoria, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

El funcionario detalló que actualmente son dos policías los que no se han presentado a iniciar o continuar con esta formación académica, la cual forma parte de los lineamientos establecidos para la permanencia dentro de la corporación.

"Son dos elementos los que no se han presentado a la preparatoria abierta y, si no cumplen con este requisito, serán cesados de la corporación", advirtió.

López explicó que alrededor de 60 elementos sí se encuentran actualmente en proceso de formación académica, avanzando de manera regular en sus estudios.

El regidor enfatizó que esta medida es obligatoria y responde a las disposiciones del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, como parte del proceso de profesionalización de los cuerpos policiacos.

"Es un requisito que a partir de hoy se está manejando. Es parte de la carrera policial y el objetivo es que todos nuestros elementos cuenten con una formación académica", señaló.

De no incorporarse en el corto plazo, los dos elementos que permanecen fuera del programa podrían causar baja a más tardar el próximo mes.

Finalmente, explicó que la meta es que los policías concluyan su educación preparatoria en diciembre de este año, es parte de los requisitos que se les está brindando por parte de la administración y sin costo alguno.

Actualmente, el nivel académico mínimo de estos elementos era secundaria, por lo que se busca fortalecer su preparación sin dejar de reconocer su desempeño dentro de la corporación.