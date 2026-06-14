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Coahuila

Piden celebrar triunfos del Tri sin alcohol

Las autoridades de Monclova han implementado un operativo de seguridad para garantizar el orden durante los partidos del Mundial 2026, con un enfoque en la prevención de conductas inapropiadas.

Carolina Medrano
Por Carolina Salomón - 14 junio, 2026 - 07:38 a.m.
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  • Piden celebrar triunfos del Tri sin alcohol

    No se permitirá que personas suban a monumentos como medida preventiva.

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    Buscan proteger espacios públicos durante festejos por partidos de México.

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Ante el entusiasmo generado por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en su primer partido, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad en los próximos encuentros del Mundial 2026, evitando el consumo de alcohol y respetando los espacios públicos.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que previamente se sostuvo una reunión con el alcalde, el director de la policía y distintas corporaciones para definir la estrategia a implementar durante este tipo de eventos, considerados atípicos por la concentración masiva de personas.

Detalló que el operativo contempla el incremento de presencia policial en principales avenidas y cruces del municipio, así como acciones para mantener el orden y prevenir conductas inapropiadas. "Se trata de garantizar la seguridad y el orden, promoviendo que las reuniones se desarrollen de manera adecuada y con saldo blanco", señaló.

Indicó que durante el primer festejo no se registraron personas detenidas, aunque sí se mantuvo vigilancia constante y control de aforos en distintos puntos de la ciudad.

 

En cuanto a los próximos partidos, López enfatizó que no se permitirá que las personas suban a monumentos como el del "Rayador" o el de Madero, con el fin de evitar daños a la infraestructura y riesgos a la integridad de los asistentes. "Quien suba será bajado. Es importante cuidar nuestros monumentos", advirtió.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos permanecer en plazas o camellones y evitar invadir las vialidades; en caso de que la afluencia lo requiera, las autoridades podrán cerrar parcialmente algunas calles para garantizar la seguridad.

 

Finalmente, reiteró el llamado a mantener celebraciones sin consumo de alcohol. "Cero alcohol", puntualizó el funcionario. Las autoridades exhortaron a la población a disfrutar de los próximos partidos con responsabilidad, a fin de preservar el orden y la seguridad en la ciudad.

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