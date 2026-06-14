Piden celebrar triunfos del Tri sin alcohol

Ante el entusiasmo generado por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en su primer partido, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad en los próximos encuentros del Mundial 2026, evitando el consumo de alcohol y respetando los espacios públicos.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que previamente se sostuvo una reunión con el alcalde, el director de la policía y distintas corporaciones para definir la estrategia a implementar durante este tipo de eventos, considerados atípicos por la concentración masiva de personas.

Detalló que el operativo contempla el incremento de presencia policial en principales avenidas y cruces del municipio, así como acciones para mantener el orden y prevenir conductas inapropiadas. "Se trata de garantizar la seguridad y el orden, promoviendo que las reuniones se desarrollen de manera adecuada y con saldo blanco", señaló.

Indicó que durante el primer festejo no se registraron personas detenidas, aunque sí se mantuvo vigilancia constante y control de aforos en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a los próximos partidos, López enfatizó que no se permitirá que las personas suban a monumentos como el del "Rayador" o el de Madero, con el fin de evitar daños a la infraestructura y riesgos a la integridad de los asistentes. "Quien suba será bajado. Es importante cuidar nuestros monumentos", advirtió.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos permanecer en plazas o camellones y evitar invadir las vialidades; en caso de que la afluencia lo requiera, las autoridades podrán cerrar parcialmente algunas calles para garantizar la seguridad.

Finalmente, reiteró el llamado a mantener celebraciones sin consumo de alcohol. "Cero alcohol", puntualizó el funcionario. Las autoridades exhortaron a la población a disfrutar de los próximos partidos con responsabilidad, a fin de preservar el orden y la seguridad en la ciudad.