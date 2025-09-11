Protocolo de atención activado tras pelea de estudiantes por likes en redes

La pelea de dos estudiantes de preparatoria fue identificada como parte de una dinámica para generar "likes" en redes sociales. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que los jóvenes involucrados pertenecen a los planteles CBTIS y COBAC, y fueron canalizados junto con sus padres a la Unidad de Integración Familiar (UNIF).

Aunque aclaró que no se trata de un reto viral, López señaló que la intención sí estaba relacionada con conseguir popularidad en redes.

"Salió a relucir este tema de los likes, el tema de pelear likes dentro de la tecnología, pero es un tema que no podemos controlar; es una acción que podemos prevenir, pero el tema de las redes es otro", expresó.

El funcionario indicó que los estudiantes, ambos de primer grado de preparatoria, ya tenían diferencias previas que derivaron en la pelea.

"Es algo que sucede, rencillas que detonan. Afortunadamente está controlado y es parte de la misma adolescencia", agregó.

Tras el hecho, se activó un protocolo de atención en el que participaron la Policía Municipal, UNIF, PRONNIF y directivos de los planteles educativos. Autoridades sostuvieron una reunión para definir las acciones a seguir y dar solución al caso.

López adelantó que, aunque se trata de la primera riña en lo que va del ciclo escolar, a partir de la próxima semana se retomarán capacitaciones con directores de preparatorias sobre prevención y protocolos de seguridad.

Finalmente, subrayó la importancia de mantener la comunicación entre autoridades, alumnos y padres de familia:

"Lo que ahorita es un problema menor, no debe terminar en problemas fatales", concluyó.