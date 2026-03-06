Elida Gómez Robles denuncia falta de radioterapia en Monclova tras cirugía

Tras haber sido sometida a una cirugía para extirparle un tumor de cáncer de mama en diciembre pasado, Elida Patricia Gómez Robles denunció la falta de acceso al tratamiento de radioterapia oncológica que requiere como parte del seguimiento médico, poniendo en riesgo su recuperación.

Tras detectarle el tumor en octubre del 2025 en etapa temprana, diagnosticado como carcinoma ductual invasivo en fase 1, fue intervenida quirúrgicamente en diciembre en la Clínica 7 para extirparlo.

Gómez Robles, de 62 años, reconoció que la atención inicial fue rápida, lo que elevó las expectativas de recuperación, pero existe riesgo ante la falta de tratamiento complementario. "Me extirparon el tumor en diciembre. El doctor Mario Banoy es muy buen médico, ahí todo fue muy rápido, pero lo que se está tardando es la radioterapia porque dicen que no hay proveedor".

De acuerdo con lo informado por los especialistas, el tratamiento debía iniciar en un periodo máximo de tres a cuatro semanas después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerígena que pudiera haber quedado tras la operación, pero han pasado casi 4 meses sin poder iniciar el procedimiento. "Me dijeron que era necesario hacerlo en tres semanas para eliminar cualquier célula que haya quedado escondida de la cirugía y no darle oportunidad a que vuelva a crecer o haga metástasis".

La paciente aseguró que durante este tiempo ha sido enviada de una ciudad a otra sin resolver su situación. Inicialmente le informaron que las citas en Saltillo no estaban siendo autorizadas, por lo que fue enviada a Monterrey, donde fue valorada y luego enviada a Saltillo, para finalmente ser canalizada a Monclova.

Señaló que el pasado febrero, su hermana falleció del mismo padecimiento, tras ser diagnosticada con cáncer en etapa 4, lo que aumenta su miedo a que el cáncer se reactive. Hasta el momento, no ha recibido respuesta sobre el tratamiento e indicó que varios pacientes se encuentran en una situación similar, sin recibir su tratamiento.