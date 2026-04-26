Ramiro Flores presenta su libro 'Juegos y juguetes antes de la TV' en Sabinas

El cronista e historiador sabinense, profesor Ramiro Flores Morales, presentó con éxito su más reciente obra titulada "Juegos y juguetes antes de la TV" en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde logró una destacada respuesta por parte del público asistente.

Importancia de los juegos tradicionales

Durante su participación en este importante encuentro cultural, el autor compartió con entusiasmo los detalles de su publicación, la cual rescata las formas de entretenimiento y convivencia que marcaron a generaciones previas a la llegada de la televisión, evocando recuerdos y tradiciones profundamente arraigadas en la comunidad.

Flores Morales subrayó la importancia de preservar la memoria histórica a través de este tipo de trabajos, al considerar que los juegos y juguetes tradicionales representan una parte fundamental de la identidad cultural y del desarrollo social de la niñez en distintas épocas.

Reacción del público

El libro despertó interés, nostalgia y reconocimiento entre los asistentes, quienes valoraron el esfuerzo del cronista por documentar y difundir aspectos cotidianos que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo o transformándose.

Con esta nueva publicación, el profesor Ramiro Flores Morales reafirma su compromiso con la difusión de la historia regional y la conservación de las costumbres que forman parte del patrimonio cultural de Sabinas y de la Región Carbonífera.