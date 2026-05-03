Candidatos del PAN en Coahuila buscan elevar participación ciudadana

El Partido Acción Nacional confía en recuperar la confianza de la población al competir sin alianzas en esta contienda y subir en las preferencias electorales, luego de convertirse en la cuarta fuerza política en el estado.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta del Comité Directivo Estatal, Elisa Maldonado, a unos días de iniciar las campañas y el recorrido por el estado para presentar los candidatos y sus propuestas, en donde confían en recuperar la confianza de la gente y elevar el número de votos.

La dirigente panista señaló que en este proceso electoral en Coahuila el partido decidió no ir en alianza con el PRI como se dio en los últimos procesos, con lo que esperan recuperar la confianza de la gente.

"Volvemos a hacer el trabajo de ir solos, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades, pero siempre buscando ofrecer mejores condiciones para la ciudadanía".

Maldonado reconoció que el escenario representa un desafío importante para el partido; sin embargo, dijo que el principal reto será incentivar la participación ciudadana, al considerar que el involucramiento social es clave en cualquier proceso democrático.

Señaló que Acción Nacional buscará construir una agenda basada en las necesidades reales de la población, privilegiando el contacto directo con la gente y la selección de perfiles que cumplan con la legalidad y generen resultados desde el ámbito legislativo.

La dirigente estatal destacó el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y reiteró que el PAN enfocará su estrategia en recuperar la confianza del electorado y fortalecer su presencia en la entidad.