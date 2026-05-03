Jorge Mtanous asegura que no habrá cierre de empresas en Monclova

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Monclova descartó el riesgo de cierre de empresas en la región Centro, ante los ajustes que se realizan por la disminución en los niveles de producción.

Luego de la salida de 300 trabajadores de FCA Fasemex, el presidente de Canacintra Jorge Mtanous, señaló que la situación responde a un comportamiento cíclico de la industria y no a un escenario crítico que ponga en riesgo la permanencia de las empresas.

Informó que tras el anuncio de la salida de trabajadores, se han mantenido en contacto con los directivos de la empresa que forma parte de la cámara, para conocer la situación, donde se indicó que es un tema temporal. "Hemos estado en contacto con ellos para conocer de viva voz qué está pasando, nos dicen que es algo cíclico y están en espera de que el mercado se estabilice para conseguir nuevos contratos y recontratar gente".

En cuanto al número de trabajadores que salieron de la empresa, dijo que no se trata de una cifra definitiva, ni alarmante. "No sabemos el porcentaje exacto, pero no es algo alarmante, incluso están reconsiderando algunos para volver a recontratar". Jorge Mtanous indicó que al igual que mantienen comunicación con la gente de Fasemex, se tiene con el resto de las empresas, en donde reconoció que el panorama económico es complicado tanto a nivel local como nacional.

No obstante, destacó que existen expectativas de recuperación a partir de la llegada de nuevas inversiones impulsadas por el Gobierno del Estado, que generará oportunidades laborales en los próximos meses. Reconoció que el inicio del año ha sido más complicado que años anteriores, pero confía en que se logre un repunte gradual en la actividad industrial conforme avance el año.