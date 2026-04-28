Múzquiz: Inicia obra de malla sombra en plaza de Estación Barroterán

Múzquiz, Coahuila; 28 de abril de 2026.– Con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Múzquiz dio inicio a la obra de suministro e instalación de malla sombra en el techo estructural de la plaza principal de Estación Barroterán.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, acompañada de autoridades municipales, educativas y ciudadanía en general, quienes se dieron cita para atestiguar el arranque de esta importante obra de impacto social.

Durante su mensaje, la directora del Jardín de Niños, Profra. Yajaira Guadalupe Gaytán Aguilar, destacó que esta obra representa más que infraestructura, al convertirse en un espacio digno, seguro y funcional para la convivencia de niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad.

Señaló que este proyecto responde a una demanda sentida de la población, y reconoció el trabajo de la alcaldesa, subrayando su compromiso con resultados concretos, cercanía con la gente y atención a las necesidades prioritarias del municipio.

Por su parte, autoridades municipales reiteraron que esta acción forma parte de una estrategia integral para recuperar y dignificar los espacios públicos, fomentando la reconstrucción del tejido social a través de actividades culturales, deportivas y de convivencia familiar.

Ficha técnica de la obra

· Nombre: Suministro e instalación de malla sombra en techo estructural de la plaza principal de Estación Barroterán

· Superficie: 350.20 metros cuadrados

· Durabilidad: 15 años con protección contra degradación UV

· Acciones adicionales: Pintura en estructura metálica

· Inversión: Superior a los 150 mil pesos, con recursos municipales

En el evento también estuvieron presentes autoridades como Jesús Guerrero, Coordinador Municipal de Mejora, Leticia Uribe Martínez, coordinadora de la localidad, el Ing. Arturo Elguezal Dávila, sub Director de obras públicas, así como representantes de la comunidad educativa y social.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir trabajando todos los días para generar mejores condiciones de vida para las familias, impulsando obras que promuevan el bienestar, la seguridad y el desarrollo de cada una de sus comunidades.

"Porque cuando hay liderazgo, hay avance; y cuando hay compromiso, hay resultados."