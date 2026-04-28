AHMSA enfrenta litigios: Gobierno federal debe intervenir para su venta

El Gobierno federal debe intervenir de fondo en el conflicto de Altos Hornos de México y considerar la compra directa o mediante una asociación público-privada, ante la constante aparición de litigios que retrasan el proceso de venta.

Recientemente Grupo Afirme aprobó que se llevará la venta de la empresa, como uno de los acreedores privilegiados, sin embargo ahora la postura de Caterpillar Crédito quien se niega a la venta de equipos, pone en riesgo la subasta.

Eugenio Williamson, señaló que esto era algo de esperarse, ya que conforme pasa el tiempo surgen nuevos obstáculos legales, que únicamente detienen y retrasan la venta y la posible reactivación de la empresa.

Mencionó que la situación de la acerera se ha vuelto un problema estructural, con múltiples frentes abiertos que complican su resolución en los tribunales, catalogándolo como un mal "crónico" en el que cualquier asunto puede detener el proceso.

Señaló que ni la Juez ni el Síndico Víctor Manuel Aguilera, cuentan con las herramientas suficientes para destrabar el caso, por lo que insistió en la necesidad de una decisión desde el Ejecutivo Federal.

Es por eso que una vez más señaló que es necesario que la Federación adquiera la empresa bajo un esquema que genere rentabilidad, o bien establecer alianzas con el sector privado para su reactivación.

"Se requiere el peso del Gobierno federal para que esto avance, de otra manera, va a seguir retrasado".

Entre los pendientes de AHMSA se tienen compromisos laborales, fiscales y financieros, además de disputas con acreedores que en conjunto, han complicado la solución y venta de la empresa.