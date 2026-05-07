Eliud Aguirre analiza posible sexta defunción por rickettsia en Coahuila

La Secretaría de Salud en Coahuila analiza la posible sexta muerte por rickettsia en la entidad, con lo que superan las cifras registradas en los primeros cuatro meses del 2025.

Eliud Aguirre Vázquez, titular de la Secretaría de Salud, informó que están en espera de la confirmación del laboratorio estatal del último deceso de Rickettsia registrado en la entidad, sin dar a conocer en qué municipio se registró.

A la fecha van 5 decesos, siendo el último confirmado el de un varón de 41 años en el municipio de Monclova.

Señaló que hasta el momento son 7 casos confirmados de rickettsia, con un total de 6 defunciones, lo que refleja una alta mortalidad de los casos registrados este año en la entidad. "La incidencia ha sido menor que la del año pasado, con siete casos, sin embargo el número de muertes ha sido mayor en lo que va de enero a abril, por lo que existe una alta mortalidad".

Informó que la alta mortalidad está relacionada con la atención tardía de los pacientes, los cuales en muchos de los casos llegan a los hospitales después de varios días de automedicación o recibir tratamientos erróneos. "Cuando ya llegan al hospital, ya llegan muy deteriorados, ya fueron a una farmacia, les dieron un tratamiento que no era para rickettsia, al no tener mejoría, van a otra farmacia, otro tratamiento que no es, y así, ya cuando llegan con nosotros, llegan en un estado muy crítico que difícilmente los podemos recuperar".

El Secretario de Salud exhortó a la población a acudir al hospital ante los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, vómitos, diarrea y frecuentemente, un sarpullido que aparece días después de la picadura.

Asimismo indicó que es necesario que los médicos apliquen de inmediato tratamiento, aún sin la confirmación, con el objetivo de que el paciente tenga mayor posibilidad de recuperación.