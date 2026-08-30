Refuerzan vigilancia en regreso a clases

Con el regreso a clases, la Secretaría de Salud reforzará las acciones preventivas mediante programas de vigilancia nutricional, vacunación y atención psicológica en los planteles educativos.

Lo anterior lo mencionó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quien señaló que existe una coordinación constante con la Secretaría de Educación para establecer acciones de prevención al inicio del ciclo escolar y durante todo el ciclo escolar.

"Nosotros siempre estamos en coordinación con la Secretaría de Educación, sobre todo los inicios de ciclo escolar para poder llevar acciones, prevenciones".

Explicó que a través del programa Salud en tu Escuela se realizan revisiones de peso y talla de los alumnos, además de actividades relacionadas con alimentación adecuada y prevención de problemas de nutrición.

A estas acciones se suman pláticas de orientación y atención por el área de psicología, con el objetivo de atender distintos aspectos relacionados con la salud de los estudiantes.

Aguirre Vázquez agregó que también se llevarán jornadas de vacunación a las escuelas para completar los esquemas de los menores que tengan dosis pendientes.

En cuanto a la venta de alimentos "chatarra" en las instituciones, el secretario reconoció que la venta de alimentos con bajo valor nutricional continúa siendo un problema, a pesar de las disposiciones emitidas desde el año pasado para promover productos saludables.

Dijo que el objetivo no es afectar a quienes obtienen ingresos con la venta de este tipo de alimentos, sino buscar alternativas que permitan sustituir la comida chatarra por productos nutritivos.

Parte de esta problemática se concentra en los puestos y carritos instalados en el exterior de los planteles, donde se comercializan productos considerados poco saludables.