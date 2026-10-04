Llevan mascotas a iglesia en cenizas

Con las lágrimas contenidas y una pequeña cajita entre las manos, Elsa García llegó este domingo a la iglesia San Francisco de Asís para darle a Canelo una última bendición. Esta vez no llevaba en brazos al perro que durante siete años fue parte de su vida. En la caja llevaba sus cenizas, luego de que Canelo muriera el primero de octubre a causa de cirrosis hepática.

"Son parte de la familia", expresó Elsa al recordar a su compañero, a quien rescató cuando era pequeño y estaba enfermo. Aunque su partida fue rápida, el proceso que enfrentó el animalito fue largo y doloroso para ella. "Me dolió mucho. Me dolió mucho", dijo al recordar los últimos días de Canelo.

El perro era criollo y, para Elsa, representó un logro por el proceso que vivieron desde que lo recogió enfermo y pequeño hasta convertirlo en un integrante más de su familia. "Para mí era un logro", expresó.

Elsa explicó que desde niña aprendió de sus padres a cuidar y querer a los animales. Actualmente tiene otros tres perros y cuatro gatos, a los que también llevó a recibir la bendición. Sin embargo, reconoció que la pérdida de Canelo dejó un sentimiento diferente. Lo recordó como un perro alegre, que siempre sonreía, buen comedor y buen cuidador.

Durante la celebración de este domingo, mientras otras familias acudieron con sus mascotas, Elsa llegó de una manera distinta: sin correa ni ladridos, solamente con la pequeña caja que contenía las cenizas de su compañero. Aun así, quiso llevarlo para que también recibiera la bendición.

¿Cómo ocurrió la ceremonia de bendición?

Frente al sacerdote, Elsa encontró en esta ceremonia una última oportunidad para despedirse de Canelo y recordar los siete años que compartieron. "Ya está con Dios", expresó con resignación. Para Elsa, la bendición representó un último gesto de amor hacia el perro que rescató, cuidó y convirtió en parte de su familia.