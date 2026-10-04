Arranca en Múzquiz Liga 'Hermilo Martínez'

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Con una ceremonia protocolaria en la que se reconoció el desempeño atlético local, se llevó a cabo la inauguración de la temporada 2026 de la Liga Municipal de Béisbol "Hermilo Milo Martínez", edición dedicada en esta ocasión a Román Quiñones Estrada por su trayectoria en el circuito deportivo.

En representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, el director municipal Edgar Buentello Torralva encabezó la declaratoria inaugural, acompañado por el presidente de la liga, José Quiñones Estrada; el coordinador de Béisbol y Softbol Municipal, Ernesto Carlos Martínez de los Santos; el alto comisionado del certamen, Rigoberto Campos de los Santos; y el homenajeado de la contienda.

Los honores a la bandera corrieron a cargo de la escolta de la Escuela Secundaria General "Gran Lucio Blanco", previos a la toma de protesta de las siete novenas participantes: Tomateros, Indios, Águilas, La Tribu, Nueva Era (subcampeón saliente), Bravos y Cardenales (monarca defensor).

Durante el acto se entregó material deportivo a las escuadras y se premió a los líderes de la campaña anterior: Juan Jesús Ruiz (robo de bases), Christopher Flores (dobles), Alejandro Quiñones (carreras producidas), Pablo Tovar (jonrones), Hugo Martínez (mejor pitcher), Guillermo Serrano (Novato del Año) y Carlos Palomares, galardonado como campeón bateador y Jugador Más Valioso (MVP).

Al evento acudieron los coordinadores deportivos municipales José Rolando Garza de la Rosa, Edgar Gutiérrez Maldonado y Reynaldo Olivares Sánchez, reafirmando el respaldo del ayuntamiento de Múzquiz al desarrollo atlético y la convivencia familiar en la localidad.