Monitorean la tormenta tropical

SABINAS, Coah.- A través de la Dirección de Protección Civil se mantiene vigilancia ante la evolución de la tormenta tropical "Isaías", prevista para iniciar su desarrollo en el Atlántico el próximo 7 de octubre.

Acciones de Protección Civil ante la tormenta tropical

De acuerdo con la información meteorológica referida por la dependencia a cargo de Sebastián Jaime Arellano, tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) como el Centro Meteorológico Mexicano señalan que el sistema tendría una trayectoria hacia el estado de Alabama.

Aunque el fenómeno no tendría como destino directo la región carbonífera, Protección Civil Sabinas permanece atenta a su evolución y a los posibles efectos secundarios que pudiera generar.

Efectos secundarios de la tormenta tropical Isaías en la región

La dependencia informó que dará seguimiento al comportamiento del sistema tropical para determinar si las condiciones meteorológicas pudieran repercutir en esta zona de Coahuila.

El monitoreo permitirá identificar con oportunidad cualquier cambio en las condiciones del tiempo que pudiera representar algún riesgo para la población de Sabinas y municipios de la región.

Seguimiento de la evolución de la tormenta tropical Isaías

Mientras tanto, Protección Civil exhortó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y a la información que se genere conforme avance la trayectoria de la tormenta tropical.