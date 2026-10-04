Arranca Villarreal más obras en sectores clave

Como parte del programa permanente de infraestructura del gobierno municipal, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, el arranque y supervisión de diversas obras de pavimentación y agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Acciones de la autoridad

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el munícipe dio el banderazo inicial a la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia Loma Linda, en el tramo comprendido entre vías del ferrocarril y calle cerrada.

Asimismo, verificó la conclusión de las redes de agua potable en las calles Hermanos Serdán, de la colonia Fraccionamiento Francisco I. Madero; Eulalio Gutiérrez, en la colonia San Francisco; y Torreón, en la zona centro, además de la pavimentación de la calle 10, en la colonia Otilio Montaño.

Detalles confirmados

Durante el recorrido de trabajo, Villarreal inspeccionó los avances en la pavimentación hidráulica de las calles Hidalgo y Ulises Dávila, ambas en la colonia José de las Fuentes, a fin de constatar que las labores se desarrollen conforme al calendario programado.

Durante 2026, la administración municipal mantiene una inversión constante en infraestructura urbana, encauzando recursos hacia la pavimentación, redes de agua potable, espacios públicos y mejoramiento de la imagen urbana en los diferentes sectores de Monclova.

"Seguimos trabajando en equipo y llevando obras a las colonias que más las necesitan. Nuestro compromiso es mantener este ritmo de trabajo, atender las necesidades de nuestra gente y seguir construyendo una mejor ciudad con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez", afirmó el edil.