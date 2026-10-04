San Francisco de Asís celebra el Día Mundial de los Animales con bendición de mascotas

Más de 100 mascotas, principalmente perros, pero también gatos, tortugas y gallos, recibieron este sábado la bendición en la parroquia San Francisco de Asís, como parte de los festejos patronales y del Día Mundial de los Animales.

La ceremonia se realizó el 4 de octubre, fecha en que la Iglesia Católica celebra a San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales y relacionado con el cuidado de la creación.

La ceremonia de bendición

Fray David Albarrán Rebollar, párroco de San Francisco de Asís, explicó que la bendición busca recordar la enseñanza del santo sobre el respeto y cuidado de los seres vivos. "San Francisco nos enseña, dentro de tantas cosas, el cuidado por la creación, y los animales son parte de la creación", señaló.

Agregó que también se busca promover entre las familias el cuidado responsable de las mascotas. Durante la jornada, la parroquia recibió a más de 100 animales. La mayoría fueron perros, aunque también acudieron gatos, tortugas y gallos.

Detalles de la celebración

El sacerdote comentó que entre las mascotas que acudieron no hubo alguna que considerara particularmente extraordinaria, aunque las tortugas llamaron la atención entre los asistentes. Como parte del cierre de las celebraciones, la parroquia también realizó la bendición de automóviles, bicicletas y motocicletas, como un gesto para pedir protección durante los traslados.