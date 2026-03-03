Investigación en curso: Emanuel Garza aborda abuso en jardín de niños en Monclova

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que se activaron los protocolos correspondientes tras el señalamiento de un presunto abuso por parte de un maestro de un jardín de niños en Monclova.

El funcionario explicó que, al tener conocimiento del caso, la prioridad fue garantizar la integridad física y el bienestar de las personas involucradas. "En este tipo de situaciones se aplican los protocolos que nos permiten, en primer lugar, asegurarnos de que no haya alguna afectación adicional y, en segundo lugar, realizar todas las acciones determinadas por el propio protocolo", señaló.

Indicó que, cuando así lo establecen los lineamientos, el personal involucrado es separado de sus funciones mientras las instancias judiciales llevan a cabo las investigaciones correspondientes y determinan lo conducente.

Cuestionado sobre si el docente señalado se encuentra amparado, Garza Fishburn respondió que no es posible proporcionar información específica del caso por tratarse de un proceso en curso. Asimismo, aseguró que, hasta el momento, no se tiene registro de otros maestros en la entidad que estén amparados por situaciones similares.