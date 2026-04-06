Niña con autismo recupera peluche Blanquita

Luego de días de angustia, el peluche "Blanquita", un conejo en tonos blanco y rosa, fue finalmente devuelto a una niña con autismo, desatando una ola de empatía y apoyo entre la comunidad que siguió el caso a través de redes sociales.

Todo comenzó cuando la madre de la menor compartió una publicación solicitando ayuda para localizar el peluche extraviado, explicando que no se trataba de un simple juguete, sino de un objeto de apego fundamental para la estabilidad emocional de su hija.

La pérdida ocurrió en la colonia Miravalle, con posibilidad de haberse dado en las inmediaciones de Soriana Anáhuac, lo que generó una rápida difusión del mensaje. "Mi niña es una niña con autismo y no deja de llorar. Si alguien se encontró este peluche, por favor regrésenmelo... es su peluche de apego", señalaba el mensaje que fue compartido por decenas de usuarios, quienes se sumaron a la búsqueda.

Gracias a esta movilización digital, el peluche logró regresar a las manos de la pequeña. Se confirmó el reencuentro compartiendo una imagen donde la niña aparece abrazando a "Blanquita" mientras descansa en un sillón, reflejando tranquilidad.

El caso no solo tuvo un final feliz, sino que también despertó gestos de solidaridad adicionales, ya que algunas personas se ofrecieron a regalarle otro peluche similar, como muestra de apoyo a la familia.

Esta historia dejó ver el lado humano de la comunidad, recordando que, en ocasiones, pequeños objetos pueden tener un gran significado, especialmente cuando se trata del bienestar emocional de una niña.